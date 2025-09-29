Non lo sapevo Me li riporto a casa | così gli agrigentini provano a sfuggire alle multe per abbandono dei rifiuti

Agrigentonotizie.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Io non abito qui, ero passato a trovare mia nonna”, “Non ho capito che cosa ho fatto di male”. Ad Agrigento, si sa, c'è sempre una scusa pronta all'uso. Soprattutto se, pizzicati dagli agenti del nucleo di Controllo ambientale della polizia locale, c'è da evitare una multa per abbandono di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sapevo - riporto

Cerca Video su questo argomento: Sapevo Riporto Casa Cos236