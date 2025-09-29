Non ho limiti bevo mangio e fumo Quelli come me vanno all’inferno Le ragazze Cin Cin? Erano per i fatti loro con le buste della spesa | così Umberto Smaila

Conduttore, mattatore, attore e sempre pronto a prendere un microfono per far festa. Umberto Smaila ha conosciuto il successo con I Gatti di Vicolo Miracoli assieme a Franco Oppini, Nini Salerno e Jerry Calà. Poi arriva la tv e una serie di programmi con al timone Smaila, tra cui lo show cult notturno “Colpo Grosso”, che ha debuttato nel 1987 ed è andato in onda per cinque stagioni su Italia 7. Un vero e proprio tormentone con le bellissime Ragazze Cin Cin che “scaldavano” i cuori dei telespettatori italiani con ironia e procaci curve. “Rispetto a quello che si vede in giro sarebbe un programma da educande, era una trasmissione nazionalpopolare, lo guardavano addirittura ragazzine che ci mandavano i disegnini delle ragazze Cin Cin”, ha detto a Il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

