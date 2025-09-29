Non circuirono l’anziano | archiviata l’inchiesta

L’archiviazione è arrivata poco tempo fa, da parte del giudice per le indagini preliminari Diana Brusacà, e rappresenta la fine dell’incubo per i tre protagonisti di una vicenda ambientata in provincia. Un parroco, un broker e un geometra erano infatti indagati per circonvenzione di incapace, un reato che che sarebbe stato perpetrato ai danni di un novantenne facoltoso della provincia. A muovere le indagini della Procura e degli investigatori era stato un esposto presentato dai figli della persona anziana. Tutto ruotava attorno alla realizzazione di un parco da intitolare alla moglie dell’anziano, scomparsa qualche tempo prima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

