Non circuirono l’anziano | archiviata l’inchiesta

Lanazione.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’archiviazione è arrivata poco tempo fa, da parte del giudice per le indagini preliminari Diana Brusacà, e rappresenta la fine dell’incubo per i tre protagonisti di una vicenda ambientata in provincia. Un parroco, un broker e un geometra erano infatti indagati per circonvenzione di incapace, un reato che che sarebbe stato perpetrato ai danni di un novantenne facoltoso della provincia. A muovere le indagini della Procura e degli investigatori era stato un esposto presentato dai figli della persona anziana. Tutto ruotava attorno alla realizzazione di un parco da intitolare alla moglie dell’anziano, scomparsa qualche tempo prima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

