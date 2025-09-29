Non c’è pace e e privacy per Raoul Bova pizzicato con Beatrice Arnera baci e carezze

Metropolitanmagazine.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

R aoul Bova sarebbe stato avvistato all’ora di pranzo al ristorante “Quinto”, a Roma, insieme alla collega  Beatrice Arnera, 30 anni, con cui condivide il set della fiction  Buongiorno, mamma  in onda su Canale 5. Gli avventori presenti raccontano di un pranzo tutt’altro che formale: tra i due sarebbero volati  baci,  abbracci  e  carezze, fino a un inatteso momento di commozione che avrebbe visto Bova lasciarsi andare alle lacrime. Un episodio che alimenta nuovamente il chiacchiericcio attorno all’attore, già finito al centro dell’attenzione nei mesi scorsi per la vicenda degli audio piccanti inviati a  Martina Ceretti, diffusi da  Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

non c8217232 pace e e privacy per raoul bova pizzicato con beatrice arnera baci e carezze

© Metropolitanmagazine.it - Non c’è pace e e privacy per Raoul Bova, pizzicato con Beatrice Arnera (baci e carezze)

In questa notizia si parla di: pace - privacy

Raoul Bova si affida alla divorzista De Pace, ex suocera. Esposto al Garante della Privacy sugli audio con Ceretti

William e Kate Middleton, parlano i loro nuovi vicini di casa: «A Forest Lodge avranno meno privacy, speriamo che la gente li lasci in pace»

Raoul Bova si affida alla divorzista Bernardini De Pace, ex suocera. Esposto al Garante della Privacy sugli audio con Ceretti - Roma, 31 luglio 2025 – Ai tempi del divorzio con la figlia Chiara Giordano, lo definì “ex genero degenerato”. Lo riporta quotidiano.net

Raoul Bova si affida all'ex suocera Bernardini de Pace per l'affidamento dei figli con Rocio - Raoul Bova e Annamaria Bernardini de Pace alleati per affrontare le questioni relative all'affidamento dei figli avuti con l'ex compagna Rocio Munoz Morales. Scrive roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: C8217232 Pace Privacy Raoul