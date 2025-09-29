Non ce l’ha fatta Lutto choc nel calcio morto dopo lo scontro in campo e il ricovero d’urgenza
Il calcio piange una tragedia che nessuno avrebbe mai voluto raccontare. Il calciatore è morto oggi a soli 19 anni dopo tre giorni di lotta tra la vita e la morte. Sabato scorso, durante una partita, il ragazzo aveva subito un terribile trauma cranico che lo aveva fatto crollare a terra privo di sensi. Ricoverato d’urgenza in ospedale, non è mai riuscito a riprendersi, nonostante le cure immediate e i tentativi disperati dei medici. Il dramma si è consumato intorno al 60’ di gara, quando si è lanciato in uscita per intercettare un cross. In quell’istante, lo scontro con un avversario si è rivelato fatale: un urto violentissimo lo ha fatto cadere malamente, lasciandolo subito privo di coscienza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: fatta - lutto
Comunità di Scala a lutto: non ce l'ha fatta Suor Concetta
Julio Sergio, lutto per l’ex portiere della Roma: suo figlio Enzo non ce l’ha fatta, aveva solo 15 anni
Sport in lutto, la campionessa non ce l’ha fatta
Lutto nel mondo dello sport. Non ce l'ha fatta #MatteoFranzoso, il giovane sciatore azzurro finito in coma dopo una caduta tre giorni fa in #Cile - X Vai su X
Tg2. . Lutto nel mondo dello sport. Non ce l'ha fatta #MatteoFranzoso, il giovane sciatore azzurro finito in coma dopo una caduta tre giorni fa in #Cile - facebook.com Vai su Facebook
Emanuele Di Rocco non ce l'ha fatta: il noto ristoratore morto dopo l'incidente in scooter. Città in lutto - Il ristoratore, molto conosciuto in città, è morto all'ospedale fiorentino di Careggi. Si legge su leggo.it