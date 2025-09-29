Non avere musica dal vivo nei locali vuol dire togliere momenti di sana aggregazione | la lettera di un lettore

Ilpescara.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La musica, sia dal vivo che in forma di dj set, è uno dei principali aggreganti soprattutto per i giovani, i quali avrebbero modo di mettere a frutto o anche solo di vivere fuori dalle cuffie una passione sana e culturale”. Questo il passaggio centrale della lettera aperta che un lettore ha. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avere - musica

Le cuffie che devi avere se ami ascoltare la musica quando sei in giro: sono di JBL e costano POCHISSIMO

“Ho scoperto di avere una terribile malattia”. La drammatica confessione della star della musica

Shablo: «La musica urban oggi è tutta uguale. Gli artisti devono avere il coraggio di proporre cose nuove»

Tanta musica dal vivo e dj set Si balla nei locali, ma fino alle 2 - Le proposte delle attività che partecipano alla festa sono numerose e varie, ecco la “mappa“ "Confermati i limiti delle precedenti edizioni, il prossimo anno proveremo a spingere di più". Secondo lanazione.it

Riaprono i locali di musica dal vivo: «Navighiamo a vista in attesa di dettagli» - «When the music’s over» dei Doors sembra raccontare la situazione che hanno vissuto i live club nei tre mesi di lockdown. Si legge su roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Avere Musica Vivo Locali