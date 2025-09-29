Non tutto è da buttare secondo lo staff tecnico vigorino. Guardare al futuro con ottimismo è il primo passo per rialzarsi. Una visione ammirevole e legittima anche perché il campionato è appena agli inizi. "La squadra non ha mai mollato, lo hanno riconosciuto anche i tifosi a fine gara. Sanno che i ragazzi la maglia se la sudano - spiega Francesco Berretta, alla guida della Vigor in sostituzione dello squalificato Magi -. Purtroppo il momento è brutto, ma siamo certi che questa Vigor, con questi giocatori, riuscirà a risollevarsi". Vedere il bicchiere mezzo pieno è importante, ma la Vigor non ha inciso in fase offensiva: un dato incontrovertibile ed un problema che persiste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Non abbiamo mai mollato, ma il momento è brutto"