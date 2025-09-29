Noi Moderati Lupi incorona Casucci | Medioetruria e A1 sono le priorità

AREZZO Tappa aretina per il tour elettorale di Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, in vista delle prossime elezioni regionali. Il leader del partito centrista, parte integrante della coalizione di centrodestra, ha fatto visita alla città ieri pomeriggio insieme all’onorevole Alessandro Colucci, responsabile nazionale organizzativo. Alla Borsa Merci, si è tenuto un incontro molto partecipato – oltre 100 i presenti – in cui sono stati affrontati diversi temi strategici per il territorio. Presenti anche i candidati della lista aretina, guidata dal capolista Marco Casucci. Con lui Sonia Rosini, Marco Valerio Bagni, Claudia Beatrice, Alessandro Norcini, Mara Jogna Prat, Elio Rossi e Zhamilia Kanymet. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Noi Moderati, Lupi incorona Casucci: "Medioetruria e A1 sono le priorità"

