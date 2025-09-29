Noi Moderati Lupi incorona Casucci | Medioetruria e A1 sono le priorità

Lanazione.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AREZZO Tappa aretina per il tour elettorale di Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, in vista delle prossime elezioni regionali. Il leader del partito centrista, parte integrante della coalizione di centrodestra, ha fatto visita alla città ieri pomeriggio insieme all’onorevole Alessandro Colucci, responsabile nazionale organizzativo. Alla Borsa Merci, si è tenuto un incontro molto partecipato – oltre 100 i presenti – in cui sono stati affrontati diversi temi strategici per il territorio. Presenti anche i candidati della lista aretina, guidata dal capolista Marco Casucci. Con lui Sonia Rosini, Marco Valerio Bagni, Claudia Beatrice, Alessandro Norcini, Mara Jogna Prat, Elio Rossi e Zhamilia Kanymet. 🔗 Leggi su Lanazione.it

noi moderati lupi incorona casucci medioetruria e a1 sono le priorit224

© Lanazione.it - Noi Moderati, Lupi incorona Casucci: "Medioetruria e A1 sono le priorità"

In questa notizia si parla di: moderati - lupi

Noi Moderati presenta la propria lista per le regionali, Maurizio Lupi: «Saremo la sorpresa delle elezioni»

Perini capolista di Noi Moderati: "Candidatura voluta da Lupi"

Regionali, Lupi (Noi Moderati): "Troveremo i candidati migliori, come facciamo da 30 anni" – Il video

moderati lupi incorona casucciNoi Moderati, Lupi incorona Casucci: "Medioetruria e A1 sono le priorità" - Il presidente del partito centrista ha parlato di trasporti, infrastrutture, sanità e sviluppo d ... Riporta lanazione.it

I Moderati sfidano il campo largo. Lupi suona la carica: "Partita aperta". Candidati, i big incoronano Casucci - Big in campo per lanciare la corsa dei candidati verso la Regione e al fianco di Alessandro Tomasi. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Moderati Lupi Incorona Casucci