Ignoffo, Giubilato, Salvione, Di Vicino, Pasino e Petrazzuolo sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da GBT: Ignoffo: “Napoli ko col Milan? Nessun dramma, secondo tempo di alto livello, gli azzurri restano forti, certe sconfitte ti possono dare una spinta in più”. GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli: “Sconfitta del Napoli contro il Milan? Il Napoli ha fatto un secondo tempo di alto livello, ma non ha concretizzato la mole di gioco creata. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - NM Live – Milan-Napoli? Sconfitta amara, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto