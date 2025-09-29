NM Live – Milan-Napoli? Sconfitta amara il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto
Ignoffo, Giubilato, Salvione, Di Vicino, Pasino e Petrazzuolo sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da GBT: Ignoffo: “Napoli ko col Milan? Nessun dramma, secondo tempo di alto livello, gli azzurri restano forti, certe sconfitte ti possono dare una spinta in più”. GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli: “Sconfitta del Napoli contro il Milan? Il Napoli ha fatto un secondo tempo di alto livello, ma non ha concretizzato la mole di gioco creata. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo
NM LIVE - Petrazzuolo: "Milan-Napoli? Sconfitta amara, si poteva agguantare il pari, De Bruyne? Nessun caso, Gutierrez non mi è dispiaciuto, punterei sul 4-3-3, vicini a ...