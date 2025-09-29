Nisida Polizia Penitenziaria stronca lo spaccio nel carcere minorile

Tempo di lettura: 4 minuti Hanno tentato di spacciare droga nell ’Istituto penale per minorenni di Nisida ma grazie alla professionalità del personale di Polizia Penitenziaria è stato intercettato e sequestrato. A darne notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “ Ieri sera, verso le 19:30, un detenuto napoletano si è avvicinato al III° Reparto, dove sono ubicati altri detenuti suoi concittadini minorenni, per fornire ad alcuni di loro una bottiglia di detersivo. Il personale di polizia penitenziaria in servizio, insospettito dello scambio avvenuto, bloccava il detenuto e provvedeva a controllare la bottiglia oggetto dello scambio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

