Niente treni tra Arona e Gallarate tra il 4 e il 5 ottobre

Proseguono i lavori sulla linea Domodossola-Milano, che questa estate è stata parzialmente chiusa tra le stazioni di Arona e Domodossola.La prossima settimana i treni sulla tratta saranno di nuovo sospesi, anche se solo per pochi giorni. Tra il 4 e il 5 ottobre, infatti, per consentire. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Lavori tra Novara, Arona e Domodossola: niente treni per 5 giorni

Lavori sulla Domodossola-Milano, a fine luglio tornano i treni tra Arona e l'Ossola

Ancora disagi per i viaggiatori della linea Milano Domodossola. Ricordiamo, infatti, che fino al 13 settembre sarà ancora in vigore lo stop ai treni tra Arona e Domodossola, con bus sostitutivi. Nella notte tra sabato e domenica uno di questi pullman ha avuto

Stop ai treni tra Arona e Gallarate: ecco quando e perché - Attivato un servizio sostitutivo con bus previsto tra il 4 e il 5 ottobre per non fermare i passeggeri La linea ferroviaria Domodossola-

