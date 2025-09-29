Niente impresa per il Consorzio Leonardo Bakovic e Gallo mettono le ali a Latina
BENACQUISTA A. 84 CONSORZIO LEONARDO 77 BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA: Di Emidio 7, Chiti 5, Maiga 5, Sacchetti 6, Nwohuocha 10; Simonetti 5, Gallo 21, Cipolla 3, Bakovic 20, Pellizzari 2 Palombo, Zappone. All. Gramenzi CONSORZIO LEONARDO QUARRATA: Molteni 12, Calabrese 12, Regoli 11, Angelucci 21, De Gregori 11; Coltro 1, Prenga 2, Scandiuzzi, Novori, Tiberti ne, Mongelli ne. All. Tonfoni. Arbitri: Picchi, Di Gennaro, Servillo. Parziali: 25-23, 39-40, 67-58. Non trova i primi due punti lontano da casa il Consorzio Leonardo Dany Quarrata. Al Palasport di Cisterna di Latina è la Benacquista Assicurazioni a esultare, aggiudicandosi il match col risultato finale di 84-77. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: impresa - consorzio
