Nicole Kidman e Reese Witherspoon vogliono costruire una nuova Hollywood a Nashville che costa meno
Hollywood è in crisi: numeri alla mano, le riprese sono crollate in quella che era considerata ‘ la fabbrica dei sogni’ diminuendo di oltre il 20% solo nel primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ecco allora che due dive del calibro di Nicole Kidman e Reese Witherspoon scuotono il mondo dello star system con un’idea audace: spostare la produzione di Hollywood verso Nashville. Nashville sarà la nuova Hollywood?. Alla tavola rotonda del Nashville Film Festival, l’attrice australiana, che vive in Tennessee dal 2008 con il marito Keith Urban, ha anticipato che porterà “sempre più produzioni qui”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
