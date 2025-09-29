Nicolas Winding Refn | la forma e il messaggio

Nicolas Winding Refn è uno dei registi più riconoscibili all’interno del panorama cinematografico odierno. Amato e odiato, il regista danese ha saputo costruire un universo preciso: ambientazioni oscure, personaggi tenebrosi, visioni allucinate, interpretazioni stilizzate e un mondo al neon sono gli elementi principali che hanno trasformato i film di Refn in opere estetiche indimenticabili, per un motivo o per un altro. Ma la forza estetica dei film di Refn non è fine a se stessa – almeno non sempre. Quell’attenzione ai dettagli, alla direzione fotografica, alla scenografia e ai colori sono segmenti essenziali del suo stile. 🔗 Leggi su Screenworld.it

