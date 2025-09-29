Nicola Berti | Ince per 10mila lire ti menava Non avremmo potuto giocare col var | insulti su insulti

"Gli smartphone sarebbero stati un bel casino. E anche il var in campo sarebbe stata un problema: dicevamo e ci dicevamo delle cose, durante le partite, oggi impensabili. Insulti su insulti. E anche gomitate e colpi. Io nei derby con il Milan di Franco Baresi uscivo dal campo sempre con dei tagli.

