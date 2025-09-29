Nico Gonzalez Atletico Madrid l’argentino è rinato in Spagna! Riscatto dalla Juventus ora più in discesa | cifre e condizioni
Nico Gonzalez Atletico Madrid, l’argentino è definitivamente rinato in Spagna! Il suo riscatto dalla Juventus sembra essere adesso più in discesa. La Juventus osserva con attenzione le dinamiche di calciomercato che riguardano i giocatori ancora legati al club ma attualmente in prestito, e il nome di Nico González è uno di questi. L’attaccante argentino, classe 1998, è approdato all’ Atletico Madrid in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto, e la strada per la sua permanenza in Spagna, a quanto pare, non presenta particolari ostacoli. Secondo quanto ricordato oggi da Tuttosport, i Colchoneros hanno definito in modo chiaro le condizioni per l’acquisizione definitiva del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: nico - gonzalez
Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni
Juventus, l’affare Conceicao insegna. Nico Gonzalez o Vlahovic da chi arriverà primo colpo di scena?
Cessione Nico Gonzalez, l’Inter ci pensa: nuova opzione in Serie A e in Liga
ATLETICO MADRID - Simeone: "Nico Gonzalez è un grande giocatore, con il DNA dell'Atletico, e non dovrebbe perdere la sua umiltà" https://ift.tt/tMJDhCj - X Vai su X
Nico Gonzalez: "Alla Juventus non mi sentivo io, voglio tornare quello della Fiorentina" - facebook.com Vai su Facebook
Nico Gonzalez all’Atletico Madrid: rendimento, clausola da 34 milioni e le parole su Juve e Simeone… - Atletico Madrid, Nico Gonzalez convince: tutti i dettagli sul prestito dalla Juventus, la clausola riscatto e le sue parole. calcionews24.com scrive
Nico González: “Juve? Non mi sentivo io, sto cercando di tornare ai livelli della Fiorentina” - Le parole dell'esterno d'attacco dell'Atletico sulla Juventus, sua ex squadra con cui ha giocato la passata stagione. Segnala gianlucadimarzio.com