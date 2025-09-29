Nico Gonzalez Atletico Madrid l’argentino è rinato in Spagna! Riscatto dalla Juventus ora più in discesa | cifre e condizioni

Juventusnews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nico Gonzalez Atletico Madrid, l’argentino è definitivamente rinato in Spagna! Il suo riscatto dalla Juventus sembra essere adesso più in discesa. La  Juventus  osserva con attenzione le dinamiche di  calciomercato  che riguardano i giocatori ancora legati al club ma attualmente in prestito, e il nome di  Nico González  è uno di questi. L’attaccante argentino, classe 1998, è approdato all’ Atletico Madrid  in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto, e la strada per la sua permanenza in Spagna, a quanto pare, non presenta particolari ostacoli. Secondo quanto ricordato oggi da  Tuttosport, i  Colchoneros hanno definito in modo chiaro le condizioni per l’acquisizione definitiva del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Atletico Madrid, l’argentino è rinato in Spagna! Riscatto dalla Juventus ora più in discesa: cifre e condizioni

nico gonzalez atletico madridNico Gonzalez all’Atletico Madrid: rendimento, clausola da 34 milioni e le parole su Juve e Simeone… - Atletico Madrid, Nico Gonzalez convince: tutti i dettagli sul prestito dalla Juventus, la clausola riscatto e le sue parole. calcionews24.com scrive

nico gonzalez atletico madridNico González: “Juve? Non mi sentivo io, sto cercando di tornare ai livelli della Fiorentina” - Le parole dell'esterno d'attacco dell'Atletico sulla Juventus, sua ex squadra con cui ha giocato la passata stagione. Segnala gianlucadimarzio.com

