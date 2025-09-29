Nico Gonzalez Atletico Madrid, l’argentino è definitivamente rinato in Spagna! Il suo riscatto dalla Juventus sembra essere adesso più in discesa. La Juventus osserva con attenzione le dinamiche di calciomercato che riguardano i giocatori ancora legati al club ma attualmente in prestito, e il nome di Nico González è uno di questi. L’attaccante argentino, classe 1998, è approdato all’ Atletico Madrid in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto, e la strada per la sua permanenza in Spagna, a quanto pare, non presenta particolari ostacoli. Secondo quanto ricordato oggi da Tuttosport, i Colchoneros hanno definito in modo chiaro le condizioni per l’acquisizione definitiva del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Atletico Madrid, l’argentino è rinato in Spagna! Riscatto dalla Juventus ora più in discesa: cifre e condizioni