New York terremoto politico | il sindaco Eric Adams si ritira a 5 settimane dal voto
Il primo cittadino ha annunciato in un video sui social il ritiro dalla corsa per la rielezione, dopo scandali, inchieste e sondaggi sfavorevoli. Rimane sindaco fino a fine mandato, ma lascia campo libero a Mamdani, Cuomo e Sliwa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Eric Adams rinuncia alla ricandidatura a sindaco di New York a 5 settimane dal voto - A cinque settimane dalle elezioni di novembre, il sindaco uscente di New York, Eric Adams, si ritira, provocando un vero terremoto nella corsa per la guida della città più grande d’America nei ... Da tg.la7.it
Il sindaco di New York Eric Adams si ritira dalla corsa per la rielezione: terremoto a 5 settimane dal voto - Il sindaco di New York Eric Adams ha annunciato che non cercherà la rielezione, cambiando la dinamica delle prossime elezioni comunali nella metropoli statunitense a sole 5 settiman dal voto. Come scrive msn.com