Il primo cittadino ha annunciato in un video sui social il ritiro dalla corsa per la rielezione, dopo scandali, inchieste e sondaggi sfavorevoli. Rimane sindaco fino a fine mandato, ma lascia campo libero a Mamdani, Cuomo e Sliwa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - New York, terremoto politico: il sindaco Eric Adams si ritira a 5 settimane dal voto