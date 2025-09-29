New York sindaco uscente Adams si ritira da rielezione | consensi sotto il 10% e accuse di reati federali ora sfida tra dem Mamdani e Cuomo - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eric Adams ha annunciato il suo ritiro con un video social, lasciando di fatto campo libero agli sfidanti dem Zorhan Mamdani ed Andrew Cuomo Un terremoto politico ha travolto, in queste ore, la città di New York dopo che domenica 28 settembre il sindaco uscente Eric Adams ha annunciato pubbli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

new york sindaco uscente adams si ritira da rielezione consensi sotto il 10 e accuse di reati federali ora sfida tra dem mamdani e cuomo video

© Ilgiornaleditalia.it - New York, sindaco uscente Adams si ritira da rielezione: consensi sotto il 10% e accuse di reati federali, ora sfida tra dem Mamdani e Cuomo - VIDEO

In questa notizia si parla di: york - sindaco

