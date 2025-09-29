New York camion con scritta Ricordate il 7 ottobre in strada prima di discorso Netanyahu all' Onu su fiancata qrcode portato dal premier sulla giacca - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il riferimento visivo e immediato al 7 ottobre è diventato un elemento ricorrente nella retorica dell’esecutivo israeliano, specie di fronte alla crescente pressione internazionale per un cessate il fuoco e una soluzione diplomatica alla crisi di Gaza e al genocidio dei palestinesi perpetrato dallo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: york - camion

Stato di New York, scontro fra pullman di turisti e camion: 5 morti, anche un neonato

Stato di New York, scontro fra pullman di turisti e camion: diverse vittime

New York, autobus si ribalta dopo l’urto con un camion. Ci sono diversi morti

"REMEMBER 7 OTTOBRE", la campagna di Israele su cartelloni e camion a New York - La scritta su cartelloni pubblicitari e camion a Times Square e intorno all'edificio dell'ONU dove Netanyahu ha tenuto il suo discorso e dove in centinaia si sono radunati per protesta contro le viole ... Riporta msn.com

La sirena di un camion dei pompieri in azione per le vie di New York - (Agenzia Vista) Il tipico suono di una sirena del camion dei pompieri in azione per le vie di New York<br/>Fonte: Agenzia Vista / ... Secondo stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: New York Camion Scritta