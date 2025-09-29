New York camion con scritta Ricordate il 7 ottobre in strada prima di discorso Netanyahu all' Onu su fiancata qrcode portato dal premier sulla giacca - VIDEO

Il riferimento visivo e immediato al 7 ottobre è diventato un elemento ricorrente nella retorica dell’esecutivo israeliano, specie di fronte alla crescente pressione internazionale per un cessate il fuoco e una soluzione diplomatica alla crisi di Gaza e al genocidio dei palestinesi perpetrato dallo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

In questa notizia si parla di: york - camion

Stato di New York, scontro fra pullman di turisti e camion: 5 morti, anche un neonato

Stato di New York, scontro fra pullman di turisti e camion: diverse vittime

New York, autobus si ribalta dopo l’urto con un camion. Ci sono diversi morti

Alla vigilia del discorso di Benjamin Netanyahu all'Onu, l'ufficio del primo ministro israeliano ha avviato una campagna informativa senza precedenti a New York, attraverso decine di enormi cartelloni pubblicitari e decine di camion attorno al Palazzo di Vetro e - facebook.com Vai su Facebook

A New York i camion con il qrcode che aveva Netanyahu sulla giacca all'Onu: "Ricordate il 7 ottobre" - X Vai su X

"REMEMBER 7 OTTOBRE", la campagna di Israele su cartelloni e camion a New York - La scritta su cartelloni pubblicitari e camion a Times Square e intorno all'edificio dell'ONU dove Netanyahu ha tenuto il suo discorso e dove in centinaia si sono radunati per protesta contro le viole ... Riporta msn.com

La sirena di un camion dei pompieri in azione per le vie di New York - (Agenzia Vista) Il tipico suono di una sirena del camion dei pompieri in azione per le vie di New York<br/>Fonte: Agenzia Vista / ... Secondo stream24.ilsole24ore.com