Netflix tutte le uscite e le novità del mese di Ottobre 2025 | le serie e i film da non perdere da Il Mostro a Riv4li
Netflix ha in programma per il mese di Ottobre 2025 diverse serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni. Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Ottobre 2025. Arriva la stagione autunnale ed è tempo di coperta sul divano, tisana calda e Netflix. Uno dei titoli più attesi del mese di ottobre è Il Mostro, diretta da Stefano Sollima. Composta da quattro episodi, la serie racconta un fatto di cronaca realmente accaduto, quello del Mostro di Firenze. Un racconto che parte dalla prima indagine con documenti, ipotesi e piste ancora oggi oggetto di dibattito, come quella “sarda”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: netflix - tutte
