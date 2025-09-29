Netanyahu | Hamas rifiuta?Finisco lavoro

21.30 "Accetto il tuo piano per mettere fine alla guerra a Gaza". Così Netanyahu nella conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con Trump. "Quello di oggi è un passo cruciale per porre fine alla guerra a Gaza e per l'avanzamento della pace in tutto il M.O. Sostengo il piano, che porterà al raggiungimento dei nostri obiettivi". "Se Hamas non accetterà il piano di pace, o se lo accettasse e poi non lo mettesse in pratica, Israele andrà avanti da solo", ha detto il premier israeliano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

