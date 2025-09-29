Netanyahu | Hamas rifiuta?Finisco lavoro
21.30 "Accetto il tuo piano per mettere fine alla guerra a Gaza". Così Netanyahu nella conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con Trump. "Quello di oggi è un passo cruciale per porre fine alla guerra a Gaza e per l'avanzamento della pace in tutto il M.O. Sostengo il piano, che porterà al raggiungimento dei nostri obiettivi". "Se Hamas non accetterà il piano di pace, o se lo accettasse e poi non lo mettesse in pratica, Israele andrà avanti da solo", ha detto il premier israeliano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"
Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»
Trump, le leve su Netanyahu per convincerlo ad accettare la tregua con Hamas. Dalle armi, ai dazi fino all?Iran
Summit Trump-Netanyahu, il piano di pace per Gaza spacca Israele: Smotrich detta le condizioni, Hamas rilancia https://gazzettadelsud.it/?p=2106749 - facebook.com Vai su Facebook
Gaza: Trump e Hamas incastrano Netanyahu. Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina - X Vai su X
Netanyahu, 'finirò il lavoro se Hamas non accetta il piano' - Benyamin Netanyahu promette di "finire il lavoro" a Gaza se Hamas non accetta il piano di Donald Trump. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Il piano per Gaza: prendere o lasciare. Hamas accetti entro 72 ore o Trump sosterrà Netanyahu "nel fare quello che deve" - Trump riceve Netanyahu alla Casa Bianca, Israele accetta un piano in 20 punti: rilascio degli ostaggi entro 72 ore; cessate il fuoco; amnistia per Hamas; ... Segnala huffingtonpost.it