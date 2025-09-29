Netanyahu si scusa col Qatar per l’attacco a Doha Trump spinge per l’accordo su Gaza Attesa per la conferenza stampa – Il video

È in corso alla Casa Bianca l’atteso incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu per discutere del piano di cessate il fuoco e ricostruzione di Gaza predisposto dall’inviato Usa Steve Witkoff. «Sono molto fiducioso che raggiungeremo l’accordo su Gaza», ha detto Trump accogliendo per la quarta volta alla Casa Bianca il premier israeliano. Poi i due si sono chiusi in lunghi conciliaboli insieme ai più stretti collaboratori. Alle 19.15 è in programma la conferenza stampa congiunta. Secondo quanto riferisce Axios, gli Stati Uniti avrebbero modificato nelle ultime ore il testo del piano sul futuro di Gaza sulla base delle richieste di Netanyahu. 🔗 Leggi su Open.online