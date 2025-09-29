Netanyahu si scusa col Qatar per l’attacco a Doha Trump spinge per l’accordo su Gaza Attesa per la conferenza stampa – Il video
È in corso alla Casa Bianca l’atteso incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu per discutere del piano di cessate il fuoco e ricostruzione di Gaza predisposto dall’inviato Usa Steve Witkoff. «Sono molto fiducioso che raggiungeremo l’accordo su Gaza», ha detto Trump accogliendo per la quarta volta alla Casa Bianca il premier israeliano. Poi i due si sono chiusi in lunghi conciliaboli insieme ai più stretti collaboratori. Alle 19.15 è in programma la conferenza stampa congiunta. Secondo quanto riferisce Axios, gli Stati Uniti avrebbero modificato nelle ultime ore il testo del piano sul futuro di Gaza sulla base delle richieste di Netanyahu. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: netanyahu - scusa
Israele, Netanyahu si scusa per la chiesa colpita
Israele, raid su ospedale Nasser a Gaza: 20 morti, 5 sono giornalisti: chi erano i reporter uccisi. Netanyahu si scusa: «Rammarico per l’incidente»
Israele, Trump insiste: «Guerra a Gaza finirà in 2-3 settimane». Bombe sull’ospedale Nasser a Gaza: 20 morti, 5 sono giornalisti. Netanyahu si scusa
Trump ha costretto Netanyahu a chiamare il primo ministro del Qatar Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani e chiedergli scusa per aver violato la sovranità del Qatar dopo il bombardamento di Doha. - X Vai su X
Il timore che Netanyahu voglia rimandare le elezioni di ottobre 2026 con la 'scusa' di una guerra all'Iran - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu si scusa con il Qatar per l’attacco a Doha, Trump: “Fiducioso di raggiungere un accordo su Gaza” - Il premier israeliano è a Washington per discutere il piano Usa per la tregua e il dopoguerra a Gaza. blitzquotidiano.it scrive
Trump e Netanyahu sentono al Thani. Le scuse di Israele al Qatar (affinché medi con Hamas) - Il primo ministro israeliano e l'emiro qatarino hanno "accettato la proposta del presidente Trump d'istituire un meccanismo trilaterale per ... Come scrive huffingtonpost.it