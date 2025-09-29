Netanyahu si è scusato con Al-Thani per il raid su Doha e ha promesso al Qatar di non ripetere i raid
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiamato il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani e si è scusato per aver violato la sovranità del Qatar nell’attacco a Doha, esprimendo inoltre rammarico per l’uccisione di una guardia di sicurezza del Qatar. Lo ha riferito da una fonte vicina ad Axios. Le scuse israeliane per l’attacco erano una condizione fondamentale. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: netanyahu - scusato
Trump ha costretto Netanyahu a chiamare il primo ministro del Qatar Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani e chiedergli scusa per aver violato la sovranità del Qatar dopo il bombardamento di Doha. - X Vai su X
Alla vigilia del discorso di Benjamin Netanyahu all'Onu, l'ufficio del primo ministro israeliano ha avviato una campagna informativa senza precedenti a New York, attraverso decine di enormi cartelloni pubblicitari e decine di camion attorno al Palazzo di Vetro e - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu si è scusato con Al-Thani per il raid su Doha e ha promesso al Qatar di non ripetere i raid - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiamato il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al- gazzettadelsud.it scrive
'Netanyahu si è scusato con Al-Thani per il raid su Doha' - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiamato il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al- Segnala tuttosport.com