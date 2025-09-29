Netanyahu si è scusato con Al-Thani per il raid su Doha e ha promesso al Qatar di non ripetere i raid

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiamato il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani e si è scusato per aver violato la sovranità del Qatar nell’attacco a Doha, esprimendo inoltre rammarico per l’uccisione di una guardia di sicurezza del Qatar. Lo ha riferito da una fonte vicina ad Axios. Le scuse israeliane per l’attacco erano una condizione fondamentale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

