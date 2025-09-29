L’aspetto più inquietante del discorso di Netanyahu alle Nazioni Unite, in una sala praticamente deserta per l’uscita di scena delle delegazioni di quasi tutto il mondo, non è tanto quel che ha detto, dal momento che ha ribadito le abusate nefandezze retoriche, ma il fatto che le sue parole siano riecheggiate in tutta la Striscia tramite altoparlanti e cellulari. La trovata degli altoparlanti, piazzati un po’ ovunque dall’IDF, è stata criticata persino dagli stessi militari, con una fonte anonima che, interpellata da Haaretz, l’ha definita “ folle “. In effetti, lo scopo non dichiarato era quello di affermare il dominio anche psicologico di Israele sulla Striscia: il comandante in capo del campo di sterminio che impone la sua voce agli impotenti prigionieri. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Netanyahu non ha dismesso il suo sogno di una super-Sparta, anzi