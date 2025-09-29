Netanyahu al bivio oggi l’incontro con Trump | il piano per la tregua mette Bibi all’angolo

Ildifforme.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

'era di Bibistim, ovvero degli elettori-fan di Netanyahu, sembra ormai conclusa. Il comitato delle famiglie degli ostaggi continua a spingere per ottenere un accordo con Hamas affinché i rapiti possano tornare a casa. Ad essi si sono aggiunti frange di popolazione che non è più convinta della necessità del conflitto. Il piano di Trump potrà salvare Netanyahu?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

netanyahu al bivio oggi l8217incontro con trump il piano per la tregua mette bibi all8217angolo

© Ildifforme.it - Netanyahu al bivio, oggi l’incontro con Trump: il piano per la tregua mette Bibi all’angolo

In questa notizia si parla di: netanyahu - bivio

Netanyahu al bivio: annessione della Cisgiordania o tempesta diplomatica?

netanyahu bivio oggi l8217incontroNetanyahu negli Usa e davanti a un bivio: seguire Trump o i propri alleati? - Il premier israeliano oggi dal tycoon, che lancia il suo piano. Da corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Netanyahu Bivio Oggi L8217incontro