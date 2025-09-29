Trump ha poi cercato di spiegare alcuni punti del piano sviluppato dai suoi esperti. Innanzitutto, si procederà con un programma di riforma dell'Autorità Nazionale Palestinese, così da tentare di creare le condizioni per un percorso credibile verso la creazione di uno Stato palestinese. Inoltre, nessun cittadino della Striscia sarà costretto ad abbandonare il territorio e Gaza non sarà annessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Netanyahu accetta il piano per Gaza, Trump: "Gestirò la transizione insieme a Tony Blair"