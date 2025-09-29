Netanyahu accetta il piano per Gaza Trump | Gestirò la transizione insieme a Tony Blair
Trump ha poi cercato di spiegare alcuni punti del piano sviluppato dai suoi esperti. Innanzitutto, si procederà con un programma di riforma dell'Autorità Nazionale Palestinese, così da tentare di creare le condizioni per un percorso credibile verso la creazione di uno Stato palestinese. Inoltre, nessun cittadino della Striscia sarà costretto ad abbandonare il territorio e Gaza non sarà annessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: netanyahu - accetta
L'ultima mossa di Netanyahu: "Se Hamas non accetta la tregua, Israele annetterà Gaza"
«Se Hamas non accetta la tregua Israele annetterà Gaza». Il piano preparato da Netanyahu (e già presentato ai ministri)
Netanyahu: «Stop operazione su Gaza se Hamas accetta le condizioni». Il capo dell'Idf: «L'occupazione sarebbe un buco nero»
Gaza , Trump annuncia un piano di pace, già accettato da Netanyahu, per il futuro della Striscia: se Hamas accetterà tutti gli ostaggi liberi entro 72 ore e il controllo passerà ad un comitato supervisionato da un “Comitato per la Pace” sotto il controllo diretto - X Vai su X
Gaza City sta bruciando sotto la violentissima azione di terra intrapresa questa notte da Netanyahu. Il popolo palestinese sta scappando dalle briciole della propria terra, mentre i governi del mondo restano a guardare indisturbati. L'umanità non accetta più di - facebook.com Vai su Facebook
Il piano per Gaza: prendere o lasciare. Hamas accetti entro 72 ore o Trump sosterrà Netanyahu "nel fare quello che deve" - Trump riceve Netanyahu alla Casa Bianca, Israele accetta un piano in 20 punti: rilascio degli ostaggi entro 72 ore; cessate il fuoco; amnistia per Hamas; ... Si legge su huffingtonpost.it
Ecco il piano Usa per Gaza, Netanyahu dice sì. Trump: se Hamas non accetta, sostegno a Israele per finire il lavoro - In base al piano ostaggi liberi entro 72 ore dal sì, Israele riconsegnerà i territori ad una forza interazionale di stabilizzazione ... Secondo askanews.it