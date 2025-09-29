ABBONATI A DAYITALIANEWS Verso un’intesa tra Israele e Hamas. Israele e Hamas sarebbero “molto vicini” a un accordo per porre fine alla guerra a Gaza e avviare un percorso di pace duratura in Medio Oriente. Lo ha dichiarato Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, alla vigilia dell’incontro bilaterale tra Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo quanto riferito, il presidente Usa ha discusso con Netanyahu un piano di pace articolato in 21 punti, che mira anche alla liberazione degli ostaggi. Fonti israeliane (N12) sostengono che la maggior parte delle questioni legate alla proposta sarebbe già stata risolta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Netanyahu a Washington: Israele e Hamas vicini a un accordo, ma tensioni restano