Nervi tesi in casa biancorossa | la rabbia del dg Simone Finocchi Atteggiamento arbitrale folle Mai ero stato offeso
Nervi tesi in casa Terranuova Traiana: niente Becattini (nella foto) in sala stampa, al suo posto si è presentato il direttore generale, Simone Finocchi. "Parlare di calcio oggi è inutile, quindi è inutile anche far parlare l’allenatore – esordisce il dirigente biancorosso –. Dispiace che il Terranuova Traiana non abbia potuto giocare la sua partita, schiacciato, già dalla chiama iniziale, da un atteggiamento arbitrale folle, mai visto prima in carriera, e ho iniziato nel 2012. Non mi era mai capitato di essere offeso da un direttore di gara. Faccio i complimenti al Siena, alla società bianconera, ma oggi purtroppo non c’è stata serenità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
