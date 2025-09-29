Neri para il Montombraro Il Medolla Sf lo ringrazia e raggiunge la vetta
MONTOMBRARO 1 MEDOLLA S.F. 2 MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G. (78’ Corropoli S.), Sighinolfi G. (80’ Rizzo), Hinek R., Corropoli D., Bigi, Naini, Sighinolfi A. (73’ Marra), Momodu, Carnazza (70’ Pappalardo), Zattini. A disp: Guerrieri, Borri, Magli, Florini, Allegra. All. Antonelli MEDOLLA S.F.: Neri, Malavasi (72’ Bagni), Saracino, Hoxha, Sentieri, A. Vanga, Pastorelli, Abusoglu, Tecku (76’ Bugneac), Franco (72’ Stabellini), Adusa. A disp: Maccarinelli, Haddaji, Marconi, Zanoli, Camara. All. Semeraro. Arbitro: Mongiorgi di Bologna Reti: 5’ Adusa, 12’ Pastorelli, 14’ Momodu Note: espulsi Saracino e A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
