Neonata rapita a Cosenza si allarga l’inchiesta Rosa Vespa oggi in tribunale
(Adnkronos) – Si allarga il fronte dell'inchiesta sul rapimento della piccola Sofia, la neonata sottratta dalla clinica 'Sacro Cuore' di Cosenza il 21 gennaio scorso. Al vaglio della magistratura ci sarebbero le posizioni di persone riconducibili alla struttura sanitaria, mentre alcuni poliziotti risulterebbero indagati per fuga di notizie relativamente al video diffuso negli istanti successivi .
Neonata rapita a Cosenza, Rosa Vespa lascia il carcere di Castrovillari: ai domiciliari dopo 6 mesi
Neonata rapita a Cosenza, la madre contro la decisione di scarcerare Rosa Vespa dopo 5 mesi: "Ansia e paura"
Neonata rapita a Cosenza, chiesto abbreviato per Rosa Vespa: la condizione è la perizia psichiatrica
