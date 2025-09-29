Nelle scuole la svolta | dialogo aperto su Hiv e salute sessuale
Insegnare agli adolescenti a prendersi cura della propria salute sessuale sta uscendo dai convegni ed entrando finalmente nelle classi. L’intervento della dottoressa Rita Bellagamba, vicepresidente di Anlaids Lazio, durante l’incontro romano “Hiv Call 2025-2026” indica una svolta che coinvolge istituzioni, insegnanti e famiglie, rendendo palpabile l’urgenza di un dialogo trasparente sull’Hiv. Il quadro che emerge . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
