L a scorsa settimana ha preso il via Uomini e Donne e da oggi nel pomeriggio di Canale 5 vanno in onda anche le puntate quotidiane di Amici. Così la serie turca La forza di una donna ( Kad?n ), amatissima, è stata ridimensionata nella durata. In onda a partire dalle 16:05, i nuovi episodi durano appena 20 minuti. Un tempo però sufficiente per assistere a nuovi colpi di scena, in attesa della puntata lunga, quella del sabato, che dura poco meno di due ore. 10 film e serie tv da vedere a settembre su Netflix. C’è il finale di “Mercoledì 2” X Leggi anche › Le anticipazioni di oggi e domani di “La forza di una donna”: Bahar torna a casa dopo il trapianto La forza di una donna, anticipazioni puntata 29 e 30 settembre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nelle nuove puntate su Canale 5, Hatice cerca di riportare ?irin a casa e Sarp riceve un avvertimento su Nezir