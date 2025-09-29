Nelle Marche vince ancora il centrodestra rieletto Acquaroli Meloni Gli elettori hanno
AGI - La seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai relativa alle regionali nelle Marche - basata su una copertura del campione del 18% - vede Francesco Acquaroli, il presidente in carica ricandidato dal centrodestra, al 51% e il candidato del centrosinistra, Matteo Ricci, al 45,9%. Beatrice Marinelli è data all'1,3 per cento. L'affluenza definitiva per le regionali nelle Marche è al 50,01%. Nella provincia di Ancona l'affluenza è al 50,41%, ad Ascoli Piceno 48,97%, a Fermo 51,22%, a Macerata 47,02%, a Pesaro e Urbino 52,38%. Meloni: Acquaroli vince, premiato lavoro senza sosta. "Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi presidente. 🔗 Leggi su Agi.it
Regionali Marche, risultati in diretta. Acquaroli rieletto presidente: «Noi coesi». Meloni: «Elettori premiano suo lavoro». Ricci battuto: lotta impari - Dopo gli exit poll e le proiezioni, il presidente uscente è avanti
Regionali, Acquaroli (Cdx) rieletto presidente delle Marche. Campo largo sconfitto - "Agli insulti e alle polemiche della sinistra, i marchigiani hanno dato una risposta chiara: grazie", le parole di Salvini.