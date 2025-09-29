Nelle Marche vince ancora il centrodestra rieletto Acquaroli Meloni Gli elettori hanno
AGI - La seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai relativa alle regionali nelle Marche - basata su una copertura del campione del 18% - vede Francesco Acquaroli, il presidente in carica ricandidato dal centrodestra, al 51% e il candidato del centrosinistra, Matteo Ricci, al 45,9%. Beatrice Marinelli è data all'1,3 per cento. L'affluenza definitiva per le regionali nelle Marche è al 50,01%. Nella provincia di Ancona l'affluenza è al 50,41%, ad Ascoli Piceno 48,97%, a Fermo 51,22%, a Macerata 47,02%, a Pesaro e Urbino 52,38%. Meloni: Acquaroli vince, premiato lavoro senza sosta. "Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi presidente. 🔗 Leggi su Agi.it
