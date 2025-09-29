Nella Cattedrale di Palestrina l’abbraccio dei cori dedicati al Principe della musica | Palermo presente
Una serata di rara intensità ha illuminato ieri, sabato 27 settembre 2025, la Basilica Cattedrale di Sant’Agapito Martire di Palestrina, nel cuore dei festeggiamenti per il cinquecentenario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, universalmente riconosciuto come il “Principe della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: cattedrale - palestrina
Il coro Giovanni Pierluigi da Palestrina in trasferta a Roma: si esibirà nella Basilica Cattedrale di Sant’Agapito Martire
“Palestrina Cantat”: il 27 Settembre presso la Cattedrale di Sant’Agapito Con il concerto “Palestrina Cantat” del 27 settembre presso la Cattedrale di S. Agapito a Palestrina, ore 18,45, il Circolo Culturale Prenestino Roberto Simeoni APS, unitamente al Coro - facebook.com Vai su Facebook
Diocesi: Termoli, in cattedrale a Termoli la messa con i cori parrocchiali - Nella solennità di Cristo Re, domenica 24 novembre 2024, alle 18, nella cattedrale di Santa Maria della Purificazione a Termoli, il vescovo, mons. Come scrive agensir.it
Diocesi: Termoli-Larino, rinnovato in cattedrale il mandato dei cori - Si è svolto il 26 novembre nella cattedrale di Termoli, il rinnovo del mandato dei cori della diocesi di Termoli- Da agensir.it