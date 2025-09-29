Nel Tennessee è stata inaugurata una statua dedicata a Tina Turner

Una statua alta 3 metri raffigurante Tina Turner è stata inaugurata nella giornata di sabato 27 settembre nella comunità rurale del Tennessee dove è cresciuta, prima di raggiungere il successo e di diventare la “Regina del rock n’ roll”, artista amata in tutto il mondo. L’inaugurazione ha fatto parte della decima edizione annuale dei Tina Turner Heritage Days, una celebrazione della vita cresciuta dell’artista nelle zone rurali del Tennessee, prima di trasferirsi da adolescente. La statua è stata scolpita in argilla e fusa in bronzo e ci volle circa un anno per completarla. L’effige è stata svelata durante una cerimonia in un parco di Brownsville, situato a circa un’ora di macchina a est di Memphis. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

