Nel referto hanno scritto paziente omosex La denuncia di un uomo contro l’ospedale di Pescara

Il 61enne era andato a farsi visitare con il marito: “La dottoressa era molto distaccata”. Il responsabile del reparto: “Commessa una leggerezza”. Andreoni: “Chiedere l’orientamento sessuale è inutile ai fini clinici”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Nel referto hanno scritto paziente omosex”. La denuncia di un uomo contro l’ospedale di Pescara

Sul referto medico c'è scritto "paziente omosex", la denuncia: "Mi sento umiliato"

