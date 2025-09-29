Nel referto hanno scritto paziente omosex La denuncia di un uomo contro l’ospedale di Pescara

29 set 2025

Il 61enne era andato a farsi visitare con il marito: “La dottoressa era molto distaccata”. Il responsabile del reparto: “Commessa una leggerezza”. Andreoni: “Chiedere l’orientamento sessuale è inutile ai fini clinici”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

