Tempo di lettura: < 1 minuto Un principio d’incendio si è sviluppato a Mondragone (Caserta) all’interno di un deposito di una ditta contenente materiale di natura chimica, in particolare cloro, che ha generato una grossa nube di fumo bianco visibile da molto lontano. Sul posto, verso le 12 di oggi, sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta (distaccamenti di Aversa e di Mondragone), che hanno prontamente circoscritto la nuvola di fumo bianco, impedendo che l’incendio si propagasse al resto della struttura. Lo spegnimento è avvenuto tramite l’utilizzo di schiuma, specifica per la soppressione di incendi di questa tipologia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nel Casertano rogo in azienda chimica provoca nube di cloro