Nel Casertano rogo in azienda chimica provoca nube di cloro
Tempo di lettura: < 1 minuto Un principio d’incendio si è sviluppato a Mondragone (Caserta) all’interno di un deposito di una ditta contenente materiale di natura chimica, in particolare cloro, che ha generato una grossa nube di fumo bianco visibile da molto lontano. Sul posto, verso le 12 di oggi, sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta (distaccamenti di Aversa e di Mondragone), che hanno prontamente circoscritto la nuvola di fumo bianco, impedendo che l’incendio si propagasse al resto della struttura. Lo spegnimento è avvenuto tramite l’utilizzo di schiuma, specifica per la soppressione di incendi di questa tipologia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: casertano - rogo
Rogo in azienda rifiuti del casertano: Arpac, diossine superiori alla norma
Rogo in azienda rifiuti del Casertano, nube nera e disagi
Rogo in azienda rifiuti del Casertano, intervento ancora in corso
Dopo l’incendio che ha sprigionato diossina a Teano, Coldiretti Caserta lancia l’allarme sui possibili danni all’agricoltura dell’area. A distanza di settimane, in un raggio di 500 metri dal rogo resta il divieto di raccolta. Coldiretti chiede un tavolo tecnico urgente - facebook.com Vai su Facebook
Nel Casertano rogo in azienda chimica provoca nube di cloro - Un principio d'incendio si è sviluppato a Mondragone (Caserta) all'interno di un deposito di una ditta contenente materiale di natura chimica, in particolare cloro, che ha generato una grossa nube di ... Segnala ansa.it
Pomeriggio di fuoco nel Casertano: incendi in due aziende, brucia anche deposito chimico a MONDRAGONE - MONDRAGONE – E’ un pomeriggio d’inferno per la provincia di Caserta, bastonata da due incendi divampati in località poste a pochi chilometri di distanza e in un lasso di tempo brevissimo. casertace.net scrive