NEIDIA | La cantautrice italo-egiziana tornca con il nuovo singolo Haram

Dopo l’ottimo riscontro ricevuto dai precedenti singoli, la cantautrice italo-egiziana NEIDIA, torna con il nuovo singolo ‘’Haram’’ (Rumori DigitaliFugaDigitalNoisesMoovon), un brano pop contemporaneo che integra velature trap nelle ritmiche del basso, arricchito da sonorità mediorientali, creando un incontro tra modernità e tradizione. Indice. Il significato di “Haram” di Neidia: identità, scelte e libertà personale. Chi è Neidia. Dal 2022 a oggi: tappe chiave. Ascolta “Haram” e segui NEIDIA. Il significato di “Haram” di Neidia: identità, scelte e libertà personale. Haram, scritto dalla stessa Neidia insieme a Daniele Azzena ed Elya Zambolin e prodotto da Fabrizio Cit Chiapello, nasce da un’esigenza personale, ma parla di qualcosa che tocca molti di noi: le imposizioni che riceviamo, spesso in nome di valori o tradizioni familiari, trasmesse più per abitudine che per reale consapevolezza. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

