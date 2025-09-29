Negli Usa il docente usa ChatGPT per le lezioni la studentessa protesta | Ci viene proibito di usarla mentre lo fa chi ci insegna Paghiamo per una didattica umana non per contenuti creati da un algoritmo
Sul desktop del professore, la tecnologia genera i compiti. Sulle piattaforme digitali, le slide si moltiplicano grazie a istruzioni invisibili per chatbot. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
