Negli hotel veneti si potranno acquistare i servizi Telepass
Un accordo pensato per favorire la mobilità sostenibile quello siglato tra Telepass e Federalberghi Veneto, che rappresenta circa 2.500 strutture ricettive in tutta la regione ripartite in sedici associazioni territoriali, per consentire agli albergatori di offrire ai propri ospiti il dispositivo Grab&Go che innova la fruizione del telepedaggio. L’iniziativa è rivolta in particolare ai turisti stranieri che saranno invogliati a spostarsi alla scoperta del territorio senza costi fissi di abbonamento. Oltre ai pedaggi su tutta la rete autostradale il dispositivo consente di pagare parcheggi convenzionati e strisce blu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
