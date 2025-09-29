Un’espulsione difficile da comprendere. Il centrocampista Emanuele Ndoj al Vanni Sanna l’ha fatta davvero grossa. Impossibile parlare di un peccato di gioventù che sarebbe stato anche comprensibile qualora si fosse trattato di un professionista inesperto. Il grave errore commesso da un giocatore con un certo pedigree non è passato affatto inosservato. Anzi, in un momento in cui l’ Ascoli poteva farsi forte della superiorità numerica (espulso in precedenza il rossoblù Nunziatini) il 28enne ha rischiato davvero di compromettere tutto, riportando in partita un avversario con doti tecniche inferiori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ndoj, un’ingenuità che poteva costare caro