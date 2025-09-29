NCIS | online il trailer della Stagione 23

CBS ha pubblicato il trailer ufficiale della ventitreesima stagione di NCIS, lo storico procedurale poliziesco che continua a essere uno dei titoli più seguiti della rete americana. Il nuovo ciclo di episodi segna un importante cambiamento per i fan: la serie si sposterà infatti nella fascia del martedì sera, andando in onda in una nuova collocazione settimanale rispetto alle stagioni precedenti. Il trailer della Stagione 23 offre un assaggio dei nuovi casi, delle dinamiche interne al team e delle tensioni personali che caratterizzeranno i prossimi episodi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

