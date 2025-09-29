Nazionale Under 20 2025 | il sogno Mondiale riparte dal Cile

E’ partito in Cile il tanto atteso Mondiale Under 20 2025. Un rigore, un grido, un nuovo cammino nazionale. Ebbene sì, l’Italia Under 20 ha inaugurato il suo Mondiale 2025 in Cile con una vittoria di misura sull’ Australia (campione d’Asia), firmata dal talento di Mattia Mannini (della Juve Stabia, in prestito dalla Roma) dagli undici metri. Ma dietro quel gol c’è molto di più: c’è la voglia di una generazione di riscrivere la storia. Una fortissima voglia di superare il traguardo sfiorato nel 2023. In quel caso gli Azzurrini (attualmente vice-campioni del mondo in carica per il discorso under 20) si fermarono solo e soltanto in finale contro l’ Uruguay (rete in extremis di Rodriguez). 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

In questa notizia si parla di: nazionale - under

Toni, le parole su Gattuso e la corsa Scudetto Inter-Napoli: «Partenopei favoriti. La Nazionale può ripartire»

Verso l’Ordine Nazionale dei Grafologi: in Senato il DDL per l’istituzione dell’Albo e del Corso di Laurea

Il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana premiato al “Telesia for Peoples”

SMC Da Romagna sport i risultati del Campionato Nazionale Under 19 - facebook.com Vai su Facebook

Debutto speciale in Nazionale Under 21 per Diego Mascardi, sceso in campo al Picco davanti al pubblico spezzino Dal settore giovanile aquilotto all’esordio in Serie B, fino alla maglia azzurra dell’Under 21. Bravo Masca! - X Vai su X

Mondiale Under 20, ottimo esordio per l'Italia: data, orario e avversaria del prossimo match - Gli azzurri infatti hanno raccolto il primo successo nella Coppa del Mondo in corso in Cile, passando di misura contro ... Scrive tag24.it

Motorola è lo smartphone ufficiale del Campionato del Mondo under 20 - Motorola è partner ufficiale del Campionato del Mondo under 20 e rafforza il proprio impegno nel collegare i fan tramite la tecnologia ... Segnala igizmo.it