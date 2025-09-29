Naxoslegge | gran finale con Marcello Veneziani e Sylvain Tesson
La XV edizione di Naxoslegge, festival delle narrazioni, della lettura e del libro diretto da Fulvia Toscano, si avvia alla conclusione con due appuntamenti di grande rilievo che racchiudono lo spirito del tema scelto quest’anno, “Controvento”.Martedì 30 settembre alle 18:30, la suggestiva. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: naxoslegge - gran
Un grande piacere essere a Giardini Naxos per l’apertura della XV edizione di Naxoslegge. In questa occasione ho ricevuto, a nome della città dell’Aquila, il premio dedicato alle eccellenze culturali del nostro Paese. Un riconoscimento che appartiene alla no - facebook.com Vai su Facebook