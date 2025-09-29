Il Salone Nautico Internazionale a Genova si è confermato vetrina d'eccellenza del Made in Italy e laboratorio di idee per un futuro in cui crescita e sostenibilità si intrecciano. In questo quadro, la terza edizione dello European Sustainable Boating Roundtable, promossa da European Boating Industry e Confindustria Nautica con il patrocinio della Commissione europea, ha posto al centro una sfida decisiva: come garantire uno sviluppo competitivo nel nuovo scenario globale conciliando innovazione e rispetto dell'ambiente. L'Italia è leader mondiale nella nautica da diporto: nel 2024 il fatturato ha superato gli 8,6 miliardi di euro, con quasi il 90% della produzione cantieristica destinata all'export. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nautica, la rotta per la competitività europea