Agli atti dell’inchiesta sul naufragio del Bayesian, ci sono i verbali delle audizioni e degli interrogatori condotti dagli inquirenti della procura di Termini Imerese. Alle 4.03 del mattino Mike Lynch, morto nel disastro insieme alla famiglia e altri 5 persone, chiede l’ora alla moglie Angela Bacares, poi sopravvissuta. Lei gli risponde e sale sul ponte per parlare con il comandante. Sette minuti dopo, lo yacht a vela Bayesian affonda nelle acque di Porticello, a pochi chilometri da Palermo. Lynch, fondatore della società Autonomy e figura centrale nella storia dell’hi-tech britannico, muore insieme a sua figlia Hannah e ad altri cinque passeggeri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Naufragio Bayesian, i verbali: “In 30 secondi si è inclinata e l’acqua è entrata”