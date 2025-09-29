Natalya svela tutta la verità su Becky Lynch | La rispetto ma è egocentrica e viziata

Natalya non si è trattenuta nel parlare del suo legame ventennale con Becky Lynch, rivelando ai fan esattamente cosa pensa di una delle più grandi star della WWE. Quella che era iniziata come una storia di battaglie condivise si è trasformata rapidamente in una delle dichiarazioni più dirette e senza filtri mai fatte da lei. Durante la sua apparizione a Ring The Belle, Natalya ha ripercorso la sua storia con Becky, partendo dai loro primi giorni nel wrestling fino ad arrivare al loro match più recente. Ma prima di entrare nei ricordi più toccanti, ha sganciato una vera bomba: “Prima di tutto, posso dire che Becky è una fo*******ma st****a?” E non si è fermata lì. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

