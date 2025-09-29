Nasce lo sportello di ascolto on line per le pari opportunità

Tempo di lettura: 2 minuti La Provincia di Caserta annuncia l’attivazione dello Sportello di Ascolto Online per le Pari Opportunità, un servizio istituzionale gratuito dedicato ai cittadini che intendano segnalare situazioni di discriminazione, disparità di trattamento, molestie o altri comportamenti lesivi del principio di parità nei contesti lavorativi. Attraverso autenticazione con SPID o CIE, sarà possibile compilare un modulo online e allegare eventuali documenti. Le segnalazioni saranno prese in carico direttamente dalla Consigliera di Parità della Provincia di Caserta, che offrirà ascolto, orientamento e, quando necessario, attiverà le procedure previste dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

