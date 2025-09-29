Nasce in Campania l’ACS Associazione Cybersecurity Sud Italia
Il Presidente Alessandro Rubino: “La sicurezza informatica non è più una questione tecnica riservata agli specialisti, ma un bene comune da proteggere per cittadini, imprese e istituzioni”. Dalla Campania prende vita una nuova realtà destinata a diventare un punto di riferimento nazionale nel panorama della sicurezza digitale: l’ACS – Associazione Cybersecurity Sud Italia. L’ente, costituito da professionisti e appassionati di innovazione, nasce con lo scopo di promuovere la cultura della cybersecurity, della protezione dei dati e dell’uso etico delle tecnologie, in un’epoca in cui gli attacchi informatici diventano sempre più sofisticati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Nasce il ‘Carditello Film Festival’: cinema, ambiente e cultura nel cuore della Campania Felix
Nasce il Carditello Film Festival – Oltre i Fuochi: cinema, ambiente e rinascita culturale nel cuore della Campania Felix
Nocera Superiore tra le città mariane della Campania: nasce la Rete delle Sette Madonne
Nasce un parco giochi inclusivo a Caivano. I volontari: "Un altro luogo dedicato alla comunità" https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/09/parco-giochi-inclusivo-parco-verde-caivano-351f0092-1493-4181-b38c-b8f51242fdaf.html?wt_mc=2.www.tw.rainews2 - X Vai su X
Dal cuore del Cilento, tra i templi di Paestum e Velia, nasce il racconto di un’agricoltura antica che oggi incontra nuove tecnologie. Con la voce di Silvia Braggio, guida turistica certificata Campania, alla FoodSystem Summer School 5.0 abbiamo riscoperto c - facebook.com Vai su Facebook