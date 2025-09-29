Nasce in Campania l’ACS Associazione Cybersecurity Sud Italia

Il Presidente Alessandro Rubino: “La sicurezza informatica non è più una questione tecnica riservata agli specialisti, ma un bene comune da proteggere per cittadini, imprese e istituzioni”. Dalla Campania prende vita una nuova realtà destinata a diventare un punto di riferimento nazionale nel panorama della sicurezza digitale: l’ACSAssociazione Cybersecurity Sud Italia. L’ente, costituito da professionisti e appassionati di innovazione, nasce con lo scopo di promuovere la cultura della cybersecurity, della protezione dei dati e dell’uso etico delle tecnologie, in un’epoca in cui gli attacchi informatici diventano sempre più sofisticati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

